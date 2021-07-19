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У Києві гасили масштабну пожежу на складі

Понеділок, 19 липня 2021, 10:50
У Києві гасили масштабну пожежу на складі

У Києві виникла пожежа у складській будівлі, рятувальники локалізували вогонь на площі 1 тис. 200 м кв.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 19 липня о 07:38 у Голосіївському районі Пирогівський шлях, 154 на території транспортної компанії в окремо розташованій одноповерховій складській будівлі виникла пожежа.

 

Частково зруйновано покрівлю та фасадну стіну складу.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

О 08:45 пожежу локалізували на площі 1 тис. 200 м кв. До гасіння пожежі залучено 45 осіб та 11 од. техніки ДСНС. 

UPD: О 10:55 пожежу у Голосіївському районі по вул. Пирогівський шлях, 154 було ліквідовано

Українська правда

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Теми: пожежаКиїв
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