У Києві гасили масштабну пожежу на складі
Понеділок, 19 липня 2021, 10:50
У Києві виникла пожежа у складській будівлі, рятувальники локалізували вогонь на площі 1 тис. 200 м кв.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: 19 липня о 07:38 у Голосіївському районі Пирогівський шлях, 154 на території транспортної компанії в окремо розташованій одноповерховій складській будівлі виникла пожежа.
Частково зруйновано покрівлю та фасадну стіну складу.
Попередньо жертв та постраждалих немає.
О 08:45 пожежу локалізували на площі 1 тис. 200 м кв. До гасіння пожежі залучено 45 осіб та 11 од. техніки ДСНС.
UPD: О 10:55 пожежу у Голосіївському районі по вул. Пирогівський шлях, 154 було ліквідовано
Українська правда