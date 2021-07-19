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В Киеве тушили масштабный пожар на складе

Понедельник, 19 июля 2021, 10:50
В Киеве тушили масштабный пожар на складе

В Киеве возник пожар в складском здании, спасатели локализовали огонь на площади 1 тыс. 200 м кв.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 19 июля в 7:38 в Голосеевском районе Пироговский путь, 154 на территории транспортной компании в отдельно стоящем одноэтажном складском здании возник пожар.

 

Частично разрушена кровля и фасадная стена склада.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

В 08:45 пожар был локализован на площади 1 тыс. 200 м кв. К тушению пожара привлечены 45 человек и 11 ед. техники ГСЧС.

UPD: В 10:55 пожар в Голосеевском районе по ул. Пироговский путь, 154 был ликвидирован.

Украинская правда

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Темы: пожарКиев
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