В Киеве тушили масштабный пожар на складе
Понедельник, 19 июля 2021, 10:50
В Киеве возник пожар в складском здании, спасатели локализовали огонь на площади 1 тыс. 200 м кв.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: 19 июля в 7:38 в Голосеевском районе Пироговский путь, 154 на территории транспортной компании в отдельно стоящем одноэтажном складском здании возник пожар.
Частично разрушена кровля и фасадная стена склада.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
В 08:45 пожар был локализован на площади 1 тыс. 200 м кв. К тушению пожара привлечены 45 человек и 11 ед. техники ГСЧС.
UPD: В 10:55 пожар в Голосеевском районе по ул. Пироговский путь, 154 был ликвидирован.
Украинская правда