Водій вантажівки на смерть збив патрульного

Під час виконання службових обов'язків на Херсонщині загинув патрульний Дмитро Сапога.

Джерело: Патрульна поліція

Деталі: Зазначається, що Сапога напередодні заступив на чергування на відрізок автодороги М-14 "Одеса — Мелітополь — Новоазовськ".

Попередньо близько 2-ї години інспектор саме зупинив вантажівку, коли водій іншого автомобіля DAF не врахував дорожньої обстановки, безпечної швидкості та дистанції та скоїв наїзд на службовий автомобіль поліцейських та Дмитра, який був біля авто.

Патрульний отримав травми несумісні з життям та загинув на місці події.

Наразі з'ясовуються усі обставини цієї страшної ДТП, зазначають правоохоронці.

29-річний Дмитро Сапога ніс службу в лавах патрульної поліції Херсонської області з травня 2018 року. У загиблого залишилися батьки, сестра та брат.

Патрульні висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого колеги.