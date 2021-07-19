Водитель грузовика насмерть сбил патрульного

Во время выполнения служебных обязанностей на Херсонщине погиб патрульный Дмитрий Сапога.

Источник: Патрульная полиция

Детали: Отмечается, что Сапога накануне заступил на дежурство на отрезок автодороги М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск".

Предварительно около 2 часов инспектор остановил грузовик, когда водитель другого автомобиля DAF не учел дорожной обстановки, безопасной скорости и дистанции и совершил наезд на служебный автомобиль полицейских и Дмитрия, который был возле авто.

Патрульный получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия.

Сейчас выясняются все обстоятельства этого страшного ДТП, отмечают правоохранители.

29-летний Дмитрий Сапога нес службу в рядах патрульной полиции Херсонской области с мая 2018 года. У погибшего остались родители, сестра и брат.

Патрульные выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего коллеги.