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В Англії скасували більшість коронавірусних обмежень

Понеділок, 19 липня 2021, 11:34

В Англії з 19 липня на законодавчому рівні скасовані більшість обмежень, запроваджених для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Зокрема, скасовані обмеження щодо кількості людей, які можуть зустрічатися разом чи відвідувати заходи, дозволена робота нічних клубів, соціальне дистанціювання більше не є обов’язковим, скасовані обмеження місткості кінотеатрів і театрів, людям, які працюють з дому, дозволено повертатися на робочі місця.

Носіння захисних масок рекомендоване в деяких приміщеннях, але не вимагається законодавством.

Деякі вчені прогнозують, що кількість заражень значно зросте до кінця літа. Але оскільки понад 68% дорослих у Британії повністю вакциновані, існують очікування, що госпіталізація, важкий перебіг хвороби та смертність від Covid-19 будуть на нижчому рівні, ніж у попередні піки.

У відео, опублікованому в Twitter у неділю, прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що зараз "правильний момент" перейти до завершальної стадії дорожньої карти Англії зі скасування локдауну.

"Якщо ми цього не зробимо зараз, нам слід запитати себе, чи ми коли-небудь зробимо це взагалі?" - запитав він, додавши, що вірус матиме "перевагу холодної погоди" восени та взимку.

"Але ми повинні робити це (скасування обмежень. – ред.) обережно. Ми повинні пам'ятати, що цей вірус, на жаль, все ще існує. Випадки зростають, ми можемо спостерігати надзвичайну заразність варіанта "дельта", – наголосив Джонсон.



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