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В Англии отменили большинство коронавирусных ограничений

Понедельник, 19 июля 2021, 11:34
В Англии отменили большинство коронавирусных ограничений

В Англии с 19 июля на законодательном уровне отменены большинство ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В частности, отменены ограничения по количеству людей, которые могут встречаться вместе и посещать мероприятия, разрешена работа ночных клубов, социальное дистанцирование больше не является обязательным, отменены ограничения по вместимости кинотеатров и театров, людям, которые работают из дома, разрешено возвращаться на рабочие места.

Ношение защитных масок рекомендуется в некоторых помещениях, но не требуется законодательством.

Некоторые ученые прогнозируют, что количество заражений значительно возрастет до конца лета. Но поскольку более 68% взрослых в Великобритании полностью вакцинированы, есть ожидания, что госпитализация, тяжелое течение болезни и смертность от Covid-19 будут на более низком уровне, чем в предыдущие пики.

В видео, опубликованном в Twitter в воскресенье, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что сейчас "правильный момент" перейти к завершающей стадии дорожной карты Англии после отмены локдауна.

"Если мы этого не сделаем сейчас, нам следует спросить себя, мы когда-нибудь сделаем это вообще?" - спросил он, добавив, что вирус будет "предпочитать холодную погоду" осенью и зимой.

"Но мы должны делать это (отмену ограничений. - ред.) осторожно. Мы должны помнить, что этот вирус, к сожалению, все еще существует. Случаи растут, мы можем наблюдать необычайную заразность варианта "дельта", - отметил Джонсон.

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