В Україні оголосили штормове попередження: очікують шквали, град

Надзвичайники оголосили штормове попередження через шквали і грози, які пройдуть в Україні 19 липня.

Джерело: ДСНС, Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Деталі: Зокрема, 19 липня синоптики прогнозують грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

У зв'язку із цим оголосити І рівень небезпечності (жовтий).

Крім того, 19 липня у Карпатах значні дощі; у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Відзначається, що у найближчі години зі збереженням до кінця доби 19 липня очікують грози, град, шквали 15-20 м/с.

За словами синоптика, на Україну насувається дощовий і холодний атмосферний фронт, за яким поширюється прохолодніше повітря.