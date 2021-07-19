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В Україні оголосили штормове попередження: очікують шквали, град

Понеділок, 19 липня 2021, 11:53
В Україні оголосили штормове попередження: очікують шквали, град

Надзвичайники оголосили штормове попередження через шквали і грози, які пройдуть в Україні 19 липня.

Джерело: ДСНС, Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Деталі: Зокрема, 19 липня синоптики прогнозують грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

У зв'язку із цим оголосити І рівень небезпечності (жовтий). 

Крім того, 19 липня у Карпатах значні дощі; у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Відзначається, що у найближчі години зі збереженням до кінця доби 19 липня очікують грози, град, шквали 15-20 м/с.

 

За словами синоптика, на Україну насувається дощовий і холодний атмосферний фронт, за яким поширюється прохолодніше повітря. 

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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