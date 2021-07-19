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В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидают шквалы, град

Понедельник, 19 июля 2021, 11:53
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидают шквалы, град

Чрезвычайники объявили штормовое предупреждение из-за гроз, которые пройдут в Украине 19 июля.

Источник: ГСЧС, Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Детали: В частности, 19 июля синоптики прогнозируют грозы, днем ​​местами град и шквалы 15-20 м/с.

В связи с этим объявить І уровень опасности (желтый).

Кроме того, 19 июля в Карпатах значительные дожди; в западных, днем ​​и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Отмечается, что в ближайшие часы с сохранением до конца суток 19 июля ожидают грозы, град, шквалы 15-20 м/с.

 

По словам синоптика, на Украину надвигается дождливый и холодный атмосферный фронт, за которым распространяется прохладный воздух.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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