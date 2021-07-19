В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидают шквалы, град
Понедельник, 19 июля 2021, 11:53
Чрезвычайники объявили штормовое предупреждение из-за гроз, которые пройдут в Украине 19 июля.
Источник: ГСЧС, Facebook-страница синоптика Натальи Диденко
Детали: В частности, 19 июля синоптики прогнозируют грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
В связи с этим объявить І уровень опасности (желтый).
Кроме того, 19 июля в Карпатах значительные дожди; в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Отмечается, что в ближайшие часы с сохранением до конца суток 19 июля ожидают грозы, град, шквалы 15-20 м/с.
По словам синоптика, на Украину надвигается дождливый и холодный атмосферный фронт, за которым распространяется прохладный воздух.
Украинская правда