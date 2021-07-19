Кияни більше задоволені Кличком, ніж Зеленським – опитування

Діяльністю мера Києва Віталія Кличка задоволені 50% опитаних мешканців столиці, у Зеленського – лише 36% симпатиків.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Не задоволені тим, що робить Кличко, 44% опитаних. Діяльність Зеленського не до вподоби 57% мешканців Києва.

Роботою прем’єр-міністра Шмигаля задоволені – 16%, незадоволені – 66%.

Крім того, жителі міста краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в країні. Так, 29% вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 57% – протилежної думки. Натомість 38% оцінюють стан справ у столиці як правильний, 52% – як неправильний.

Понад 80% опитаних підтримують заборону продажу тютюнових виробів у МАФах біля шкіл та дошкільних закладів, 69% підтримують заборону продажу алкоголю у кіосках. Противників цього – 13% і 19% відповідно.

74% - підтримують запровадження єдиного архітектурного стандарту для МАФів, 65% - підтримують продаж права встановлення МАФів підприємцям через конкурс у системі Prozorro. Противників цих ініціатив 13-14%.

Понад 50% підтримують заборону встановлення МАФів вздовж основних транспортних магістралей і заборону розміщення торгових кіосків у радіусі 200 метрів від виходів зі станції метро. Третина – скоріше не підтримують такі ініціативи (32% і 36% відповідно).

Понад 90% опитаних погоджуються з тим, що підприємці повинні нести відповідальність за вивезення сміття та прибирання території навколо своїх МАФів, а також з тим, що влада повинна позбавляти дозволів на торгівлю МАФи, у разі встановлення фактів антисанітарії.

Понад дві третини опитаних (70%) погоджуються з твердженням, що зовнішній вигляд МАФів псує архітектурний вигляд міста, 23% - не погоджуються.

73% опитаних позитивно ставляться до нещодавнього звільнення від торгових кіосків 28 підземних переходів, 14% ставляться нейтрально до цієї ініціативи київської влади, 9% - негативно.

Опитування проведене протягом 10-14 липня серед 1200 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,8%.

Українська правда