Киевлянам больше нравится Кличко, чем Зеленским – опрос

Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко довольны 50% опрошенных жителей столицы, у Зеленского - только 36% сторонников.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: Недовольны тем, что делает Кличко, 44% опрошенных. Деятельность Зеленского не нравится 57% жителей Киева.

Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны - 16%, недовольны - 66%.

Кроме того, жители города лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию по стране. Так, 29% считают, что страна движется в правильном направлении, 57% - противоположного мнения. При этом 38% оценивают положение дел в столице как правильное, 52% - как неправильное.

Более 80% опрошенных поддерживают запрет продажи табачных изделий в МАФах возле школ и дошкольных учреждений, 69% поддерживают запрет продажи алкоголя в киосках. Противников этого - 13% и 19% соответственно.

74% - поддерживают введение единого архитектурного стандарта для МАФов, 65% - поддерживают продажу права на установку МАФов предпринимателям через конкурс в системе Prozorro. Противников этих инициатив 13-14%.

Более 50% поддерживают запрет на установку МАФов вдоль основных транспортных магистралей и запрет размещения торговых киосков в радиусе 200 метров от выходов из станции метро. Треть - скорее не поддерживают такие инициативы (32% и 36% соответственно).

Более 90% опрошенных согласны с тем, что предприниматели должны нести ответственность за вывоз мусора и уборку территории вокруг своих МАФов, а также с тем, что власть должна лишать МАФы разрешений на торговлю в случае установления фактов антисанитарии.

Более двух третей опрошенных (70%) согласны с утверждением, что внешний вид МАФов портит архитектурный облик города, 23% - не согласны.

73% опрошенных положительно относятся к недавней очистке от торговых киосков 28 подземных переходов, 14% относятся нейтрально к этой инициативе киевской власти, 9% - отрицательно.

Опрос проведен 10-14 июля среди 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,8%.