Новий рекорд у Києві: найтепліший день за 141 рік

Липень продовжує бити температурні рекорди в столиці: слідом за найтеплішою ніччю 16 липня у п’ятницю був найтепліший день за 141 рік.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "За даними спостережень метеостанції 16 липня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,8°С, що на 0,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 1931 року. Така температура повітря на 7,6°С перевищила відповідну кліматичну норму".

Що передувало: 16 липня 2021 року метеорологи повідомляли, що вже третя липнева ніч виявилася найтеплішою протягом усього періоду спостереження.