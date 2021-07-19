Новый рекорд в Киеве: самый теплый день за 141 год

Июль продолжает бить температурные рекорды в столице: вслед за самой теплой ночью 16 июля в пятницу был самый теплый день за 141 год.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "По данным наблюдений метеостанции 16 июля в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +28,8° С, что на 0,4° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1931 года. Такая температура воздуха на 7,6° С превысила соответствующую климатическую норму".

Что предшествовало: 16 июля 2021 года метеорологи сообщали, что уже третья июльская ночь оказалась самой теплой в течение всего периода наблюдения.