Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський з’їздив на межу з окупованою Абхазією

Понеділок, 19 липня 2021, 15:38

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Грузії з’їздив на межу з окупованою Абхазією.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Зеленський пройшовся Інгурським мостом, який є єдиним пунктом пропуску в цьому регіоні, і поспілкувався з представниками моніторингової місії Євросоюзу у Грузії.

За словами керівника місії Марека Щігела, робота пункту пропуску була обмежена через пандемію COVID-19.

Зараз рух через міст відновили і щодня цей пункт пропуску перетинають до 2 тис. осіб.

Водночас, повідомляється, що самопроголошені "влади" Абхазії та "Південної Осетії" відмовляють місії в допуску на контрольовану ними окуповану територію Грузії.

 

Зеленський зазначив, що в Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян.

За його словами, Україна та Грузія - дружні держави і стратегічні партнери, які обопільно підтримують територіальну цілісність та суверенітет одна одної і спільно працюватимуть задля деокупації своїх територій.

 

Українська правда
Теми: ЗеленськийГрузія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоТихановська закликала Вашингтон дати сигнал Путіну

У CША оголосили вирок першому з прихильників Трампа, що штурмували Капітолій

В ОРЛО спостерігається гострий дефіцит питної води – МінТОТ

Новини 19 липня: злива у Києві, збільшення мінімальної зарплати

МОЗ пропонує самоізоляцію для невакцинованих після повернення з-за кордону

фотоЗруйновані дороги та 150 повалених дерев – наслідки зливи у Києві

Усі новини...
Зеленський
Депутати внесли 1200 правок в антиолігархічний законопроєкт Зеленського
Кияни більше задоволені Кличком, ніж Зеленським – опитування
Перед візитом Зеленського Грузія звільнила засуджених українських яхтсменів
Останні новини
02:17
Французька компанія продала перше штучне серце
01:50
Канада у вересні дозволить в’їзд вакцинованим туристам з ПЛР-тестом
01:33
Азербайджан повідомив про обстріл з боку Вірменії – ЗМІ
00:55
60% госпіталізованих з COVID у Британії – невакциновані особи
00:25
Вибух на ринку в Багдаді: 25 загиблих, десятки поранених
23:55
фотоТихановська закликала Вашингтон дати сигнал Путіну
23:28
У CША оголосили вирок першому з прихильників Трампа, що штурмували Капітолій
23:07
Похолодання протримається до кінця тижня
22:46
Зеленський хоче, щоб саміт ЄС розглянув питання європейської перспективи України
22:21
фотоНа Львівщині потрійна ДТП – одна дитина загинула, ще дві у лікарні
Усі новини...