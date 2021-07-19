Зеленський з’їздив на межу з окупованою Абхазією
Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Грузії з’їздив на межу з окупованою Абхазією.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Деталі: Зеленський пройшовся Інгурським мостом, який є єдиним пунктом пропуску в цьому регіоні, і поспілкувався з представниками моніторингової місії Євросоюзу у Грузії.
За словами керівника місії Марека Щігела, робота пункту пропуску була обмежена через пандемію COVID-19.
Зараз рух через міст відновили і щодня цей пункт пропуску перетинають до 2 тис. осіб.
Водночас, повідомляється, що самопроголошені "влади" Абхазії та "Південної Осетії" відмовляють місії в допуску на контрольовану ними окуповану територію Грузії.
Зеленський зазначив, що в Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян.
За його словами, Україна та Грузія - дружні держави і стратегічні партнери, які обопільно підтримують територіальну цілісність та суверенітет одна одної і спільно працюватимуть задля деокупації своїх територій.