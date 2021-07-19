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Зеленский съездил на границу с оккупированной Абхазией

Понедельник, 19 июля 2021, 15:38
Зеленский съездил на границу с оккупированной Абхазией

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Грузию съездил на границу с оккупированной Абхазией.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Зеленский прошелся Ингурским мостом, который является единственным пунктом пропуска в регионе, и пообщался с представителями мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии.

По словам руководителя миссии Марека Щигела, работа пункта пропуска была ограничена из-за пандемии COVID-19.

Сейчас движение по мосту восстановили и каждый день этот пункт пропуска пересекают до 2 тыс. человек.

В то же время, сообщается, что самопровозглашенные "власти" Абхазии и "Южной Осетии" отказывают миссии в допуске на контролируемую ими оккупированную территорию Грузии.

 

Зеленский отметил, что в Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан.

По его словам, Украина и Грузия - дружественные государства и стратегические партнеры, которые обоюдно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга и совместно будут работать ради деоккупации своих территорий.

 

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийГрузия
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