Зеленский съездил на границу с оккупированной Абхазией

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Грузию съездил на границу с оккупированной Абхазией.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Зеленский прошелся Ингурским мостом, который является единственным пунктом пропуска в регионе, и пообщался с представителями мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии.

По словам руководителя миссии Марека Щигела, работа пункта пропуска была ограничена из-за пандемии COVID-19.

Сейчас движение по мосту восстановили и каждый день этот пункт пропуска пересекают до 2 тыс. человек.

В то же время, сообщается, что самопровозглашенные "власти" Абхазии и "Южной Осетии" отказывают миссии в допуске на контролируемую ими оккупированную территорию Грузии.

Зеленский отметил, что в Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан.

По его словам, Украина и Грузия - дружественные государства и стратегические партнеры, которые обоюдно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга и совместно будут работать ради деоккупации своих территорий.