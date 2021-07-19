Україна втрачає військову авіацію: літаки старіють, льотчики звільняються – ЗМІ

Україна може залишитися без бойової авіації за 10 років через зношеність радянських літаків, більше того, українські льотчики вже масово звільняються з Повітряних сил Збройних сил України.

Джерело: сюжет проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії"

Деталі: За словами представника Командування ПС ЗСУ Олега Гаврилка, протягом останніх двох років зі служби звільнилося близько 140 осіб льотного складу, ще понад 40 осіб хочуть звільнитися цього року.

Звільняються і новачки, і досвідчені пілоти. Так, за цей рік звільнилися 5-ро льотчиків винищувачів, які випустилися у 2016 році, – це половина випуску.

Командування ПС ЗСУ пояснює це низькими зарплатами: частина кадрів "перетікає" з Міноборони в МВС, де платять більше.

Самі ж льотчики розповідають, що зарплати – це остання з причин звільнення. Більше їх доймає бюрократія: на "паперову роботу" йде близько 70% робочого часу, а літають за рік 40-50 годин .

Також серед причин невдоволення – ставлення командування і неможливість реалізувати свій досвід у роботі, навіть якщо він отриманий за кордоном чи в боях на Донбасі.

Дехто з військових льотчиків готовий переходити в цивільну авіацію.