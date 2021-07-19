Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна втрачає військову авіацію: літаки старіють, льотчики звільняються – ЗМІ

Понеділок, 19 липня 2021, 15:42
Україна втрачає військову авіацію: літаки старіють, льотчики звільняються – ЗМІ

Україна може залишитися без бойової авіації за 10 років через зношеність радянських літаків, більше того, українські льотчики вже масово звільняються з Повітряних сил Збройних сил України.

Джерело: сюжет проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії"

Деталі: За словами представника Командування ПС ЗСУ Олега Гаврилка, протягом останніх двох років зі служби звільнилося близько 140 осіб льотного складу, ще понад 40 осіб хочуть звільнитися цього року. 

Звільняються і новачки, і досвідчені пілоти. Так, за цей рік звільнилися 5-ро льотчиків винищувачів, які випустилися у 2016 році, – це половина випуску.

Командування ПС ЗСУ пояснює це низькими зарплатами: частина кадрів "перетікає" з Міноборони в МВС, де платять більше.

Самі ж льотчики розповідають, що зарплати – це остання з причин звільнення. Більше їх доймає бюрократія: на "паперову роботу" йде близько 70% робочого часу, а літають за рік 40-50 годин .

Також серед причин невдоволення – ставлення командування і неможливість реалізувати свій досвід у роботі, навіть якщо він отриманий за кордоном чи в боях на Донбасі.

Дехто з військових льотчиків готовий переходити в цивільну авіацію.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: арміяЗбройні силизарплати
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
армія
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Резніков розповів, якою має бути українська армія майбутнього
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: