Украина теряет военную авиацию: самолеты стареют, летчики увольняются – СМИ

Украина может остаться без боевой авиации через 10 лет из-за изношенности советских самолетов, более того, украинские летчики уже массово увольняются из Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Источник: сюжет проекта Радио Свобода "Донбасс Реалии"

Детали: По словам представителя командования ВС ВСУ Олега Гаврилко, в течение последних двух лет со службы уволились порядка 140 человек летного состава, еще более 40 человек хотят уволиться в этом году.

Увольняются и новички, и опытные пилоты. Так, за этот год уволились 5-ро летчиков истребителей, которые выпустились в 2016 году, – это половина выпуска.

Командование ВС ВСУ объясняет это низкими зарплатами: часть кадров "перетекает" из Минобороны в МВД, где платят больше.

Сами же летчики рассказывают, что зарплаты – это последняя из причин увольнения. Больше их донимает бюрократия: на "бумажную работу" уходит около 70% рабочего времени, а налетывают за год 40-50 часов.

Также среди причин недовольства – отношение командования и невозможность реализовать свой опыт в работе, даже если он получен за границей или в боях на Донбассе.

Некоторые из военных летчиков готовы переходить в гражданскую авиацию.