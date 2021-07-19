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СБУ провела навчання у карпатському регіоні: знешкоджували "диверсантів"

Понеділок, 19 липня 2021, 15:47
СБУ провела навчання у карпатському регіоні: знешкоджували диверсантів

Служба безпеки України провела тактико-спеціальні навчання в Івано-Франківській області: знешкодила "диверсійні групи, які планували теракти".

Джерело: СБУ

Деталі: Навчання проводили в умовах, максимально наближених до реальних.

За легендою тренувань, три групи "диверсантів" порізно прибули в Україну для здійснення "підривів" оборонного об’єкту та органу місцевого самоврядування. Для виконання завдань спільники "бойовиків" облаштували на території Прикарпаття схрони зі зброєю та вибухівкою, а також з українським військовим спорядженням для маскування "під своїх".

Співробітники СБУ викрили дві групи "зловмисників" на підступах до аеродрому та у райцентрі, де вони планували теракт у міськраді. Третю групу спецпризначенці знешкодили на території військового летовища.

У навчаннях брали участь підрозділи Збройних Сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції. Крім того, до організації проведення навчання було залучено ветеранів АТО/ООС.

За оцінками координаційної групи, учасники тренувань успішно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійним і терористичним загрозам.

Українська правда

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Теми: СБУІвано-Франківська область
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