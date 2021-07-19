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СБУ провела учения в карпатском регионе: обезвредили "диверсантов"

Понедельник, 19 июля 2021, 15:47

Служба безопасности Украины провела тактико-специальные учения в Ивано-Франковской области: обезвредила "диверсионные группы, которые планировали теракты".

Источник: СБУ

Детали: Учения проводили в условиях, максимально приближенных к реальным.

По легенде тренировок, три группы "диверсантов" порознь прибыли в Украину для осуществления "взрывов" на оборонном объекте и в органе местного самоуправления. Для выполнения задач сообщники "боевиков" обустроили на территории Прикарпатья схроны с оружием и взрывчаткой, а также с украинским военным снаряжением для маскировки "под своих".

Сотрудники СБУ разоблачили две группы "злоумышленников" на подступах к аэродрому и в райцентре, где они планировали теракт в горсовете. Третью группу спецназовцы обезвредили на территории военного аэродрома.

В учениях принимали участие подразделения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции. Кроме того, в организации проведения обучения были привлечены ветераны АТО/ООС.

По оценкам координационной группы, участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионным и террористическим угрозам.

Украинская правда
Темы: СБУИвано-Франковская область
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