Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ провела учения в карпатском регионе: обезвредили "диверсантов"

Понедельник, 19 июля 2021, 15:47
СБУ провела учения в карпатском регионе: обезвредили диверсантов

Служба безопасности Украины провела тактико-специальные учения в Ивано-Франковской области: обезвредила "диверсионные группы, которые планировали теракты".

Источник: СБУ

Детали: Учения проводили в условиях, максимально приближенных к реальным.

По легенде тренировок, три группы "диверсантов" порознь прибыли в Украину для осуществления "взрывов" на оборонном объекте и в органе местного самоуправления. Для выполнения задач сообщники "боевиков" обустроили на территории Прикарпатья схроны с оружием и взрывчаткой, а также с украинским военным снаряжением для маскировки "под своих".

Сотрудники СБУ разоблачили две группы "злоумышленников" на подступах к аэродрому и в райцентре, где они планировали теракт в горсовете. Третью группу спецназовцы обезвредили на территории военного аэродрома.

В учениях принимали участие подразделения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции. Кроме того, в организации проведения обучения были привлечены ветераны АТО/ООС.

По оценкам координационной группы, участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионным и террористическим угрозам.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУИвано-Франковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
СБУ
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Последние новости
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: