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Депутати внесли 1200 правок в антиолігархічний законопроєкт Зеленського

Понеділок, 19 липня 2021, 15:49

Народні депутати подали 1 230 поправок до законопроєкту президента Володимира Зеленського №5599, яким глава держави хоче побороти олігархів.

Джерело: депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Він додав, що до іншого важливого законопроєкту №5600, який називають "антиахметівським", народні обранці подали "трохи більше" поправок – 10 300.

За словами депутата, розглядати ці проєкти Рада буде на наступній сесії, яка розпочнеться 7 вересня.

Передісторія: 1 липня парламент у першому читанні ухвалив президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Закон про те, щоб чітко визначити, хто в Україні олігарх, а хто ні, і скласти список з таких людей. Крім того, він зобов'язує олігархів подавати декларації про доходи і накладає на них низку обмежень.

Українська правда
Теми: законодавствоолігархиВерховна РадаЗеленський


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