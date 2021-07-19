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Депутаты внесли 1200 правок в антиолигархический законопроект Зеленского

Понедельник, 19 июля 2021, 15:49
Депутаты внесли 1200 правок в антиолигархический законопроект Зеленского

Народные депутаты подали 1 230 поправок к законопроекту президента Владимира Зеленского №5599, которым глава государства хочет побороть олигархов.

Источник: депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Он добавил, что к другому важному законопроекту №5600, который называют "антиахметовским", народные избранники подали "немного больше" поправок – 10 300.

По словам депутата, рассматривать эти проекты Рада будет на следующей сессии, которая начнется 7 сентября.

Предыстория: 1 июля парламент в первом чтении принял президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Закон о том, чтобы четко определить, кто в Украине олигарх, а кто нет, и составить список из таких людей. Кроме того, он обязывает олигархов подавать декларации о доходах и накладывает на них ряд ограничений.

Украинская правда

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Темы: законодательствоолигархиВерховная РадаЗеленский
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