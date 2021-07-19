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В Україні у травні-2021 померло на 28% більше людей ніж рік тому

Понеділок, 19 липня 2021, 16:50
В Україні у травні-2021 померло на 28% більше людей ніж рік тому

В Україні у травні 2021 року померли 57,29 тисяч осіб, що на 28,2% більше, ніж у травні 2020 року.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить дані Державної служби статистики

Деталі: Згідно з даними відомства, загалом із початку року в Україні померли 299,96 тис. осіб, що на 25% більше, ніж минулого року.

В серпні 2020 року кількість померлих у країні була на 3,9% більшою, ніж за той самий місяць роком раніше, у вересні - на 15,4%, у жовтні - на 17,5%, у листопаді - 35%, у грудні - на 42,9%, у січні 2021 року - на 7,7%, у лютому - на 9%, у березні - на 34,4%, у квітні - на 48,5%.

Водночас, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні у травні-2021 скоротилася на 12,8% проти травня-2020 року - до 20,6 тис., а загалом за п'ять місяців вона скоротилася на 5,5% - до 109,63 тис.

Загалом населення України на 1 червня 2021 року становить 41 млн 408,2 тисяч осіб, що на 377,6 тис., або на 0,9% менше, ніж роком раніше.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантин
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