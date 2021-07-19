В Украине в мае-2021 умерло на 28% больше людей, чем год назад

В Украине в мае 2021 года умерли 57 290 человек, что на 28,2% больше, чем в мае 2020 года.

Источник: "Интерфакс-Украина", приводит данные Государственной службы статистики

Детали: Согласно данным ведомства, в целом с начала года в Украине умерли 299,96 тыс. человек, что на 25% больше, чем в прошлом году.

В августе 2020 года количество умерших в стране было на 3,9% больше, чем за тот же месяц годом ранее, в сентябре - на 15,4%, в октябре - на 17,5%, в ноябре - 35%, в декабре - на 42,9%, в январе 2021 - на 7,7%, в феврале - на 9%, в марте - на 34,4%, в апреле - на 48,5%.

В то же время, по данным Госстата, количество новорожденных в Украине в мае-2021 сократилась на 12,8% по сравнению с маем 2020 года - до 20,6 тыс., А всего за пять месяцев она сократилась на 5,5% - до 109,63 тыс.

В целом население Украины на 1 июня 2021 составляет 41 млн 408 200 человек, что на 377,6 тыс., или на 0,9% меньше, чем годом ранее.