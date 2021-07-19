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До України йде похолодання

Понеділок, 19 липня 2021, 17:13

У найближчі дві доби атлантичне повітря, що переміщається із Західної Європи, почне витісняти спеку на схід, а переміщення атмосферних фронтів принесе дощі з грозами, зливи, град та посилення вітру.

Джерело: прогноз Укргідрометцентру, який передає Інтерфакс-Україна

Деталі: У вівторок 20 липня в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, грози, вдень у західних областях (крім Волинської та Рівненської) значні дощі, в центральних областях місцями град і шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях уночі 12-17°, вдень 21-26°, у південних, східних і Дніпропетровській областях уночі 19-24°, вдень 30-35°; на решті території вночі 15-20°, вдень 24-29°.

У Києві у вівторок короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

 

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 20 липня найвища температура вдень (+34,6°) була в 1936 і 2010 роках, найнижча вночі (+8,8°) в 1907 році.

У середу 21 липня в Україні дощі, грози, в центральних, північних, Одеській областях, Карпатах і на Прикарпатті місцями значні дощі; вдень в окремих районах град. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім східної частини, місцями пориви та шквали 15-20 м/с,

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°, в західних областях 11-16°; вдень 20-25°, у південній та східній частині 26-33°.

У Києві в середу вночі помірний, удень значний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 21-23°.

 

Вранці 19 липня температура води в Чорному та Азовському морях була в межах 26-28°, в районі Генічеська - 30°, в Дніпрі поблизу Києва - 27°.

Теми: погода


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