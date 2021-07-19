Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украину идет похолодание

Понедельник, 19 июля 2021, 17:13

В ближайшие двое суток атлантический воздух, перемещающийся из Западной Европы, начнет вытеснять жару на восток, а перемещение атмосферных фронтов принесет дожди с грозами, ливни, град и усиление ветра.

Источник: прогноз Укргидрометцентра, который предает Интерфакс-Украина

Детали: Во вторник 20 июля в Украине кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, грозы, днем в западных областях (кроме Волынской и Ровненской) значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м / с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 21-26°, в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 19-24°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 24-29°.

В Киеве во вторник кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 18-20°, днем 26-28°.

 

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 июля самая высокая температура днем (+34,6°) была в 1936 и 2010 годах, самая низкая ночью (+8,8°) в 1907 годах.

В среду 21 июля в Украине дожди, грозы, в центральных, северных, Одесской областях, Карпатах, и на Прикарпатье местами значительные дожди; днем в отдельных районах град. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточной части, местами порывы и шквалы 15-20 м/с,

Температура ночью 14-19°, на юге страны до 22°, в западных областях 11-16°; днем 20-25°, в южной и восточной части 26-33°.

В Киеве в среду ночью умеренный, днем значительный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 21-23°.

 

Утром 19 июля температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 26-28°, в районе Геническа - 30°, в Днепре вблизи Киева - 27°.

Темы: погода
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоТихановская призвала Вашингтон дать сигнал Путину

В CША объявили приговор первому из сторонников Трампа, ворвавшихся в Капитолий

В ОРЛО наблюдается острый дефицит питьевой воды – МинТОТ

Новости 19 июля: ливень в Киеве, увеличение минимальной зарплаты

Минздрав предлагает обязать невакцинированных к самоизоляции по возвращению в Украину

фотоРазрушенные дороги и 150 поваленных деревьев – последствия ливня в Киеве

Все новости...
погода
Кличко уверяет, что город подготовился к ливню, но тот оказался сильнее
В Киеве за полчаса выпала недельная норма осадков
Новый рекорд в Киеве: самый теплый день за 141 год
Последние новости
02:17
Французская компания продала первое искусственное сердце
01:50
Канада в сентябре разрешит въезд вакцинированным туристам с ПЦР-тестом
00:55
60% госпитализированных с COVID в Великобритании – невакцинированные лица
00:25
Взрыв на рынке в Багдаде: 25 погибших, десятки раненых
23:55
фотоТихановская призвала Вашингтон дать сигнал Путину
23:28
В CША объявили приговор первому из сторонников Трампа, ворвавшихся в Капитолий
23:07
Похолодание продержится до конца недели
22:46
Зеленский хочет, чтобы саммит ЕС рассмотрел вопрос европейской перспективы Украины
22:21
фотоНа Львовщине тройная ДТП – один ребенок погиб, еще два в больнице
22:03
Новости экономики: "минималку" поднимут до 7700, цена на автомобильный газ резко выросла
Все новости...