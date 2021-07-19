У Києві судитимуть молодиків, які влаштували погром квартири для ролика в "Tik-Tok"

Постануть перед судом молодики, які влаштували погром в орендованій квартирі на столичному Печерську.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Дослівно: "Печерською окружною прокуратурою завершено досудове розслідування відносно п’ятьох місцевих мешканців, які влаштували погром в орендованій квартирі заради відео у тік-ток".

Деталі: За даними слідства, 11 квітня 2020 року компанія молодих людей взяла в оренду подобово квартиру по бульвару Лесі України у столиці. Домовившись з рієлтором про умови оренди, того ж дня компанія прибула до помешкання.

Пізно ввечері, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, молодики почали трощити в квартирі меблі та псувати інтер’єр: кухонним ножем порізали натяжну стелю, зірвали шпалери, розбили та пошкодили всю наявну в квартирі побутову техніку, елементи інтер’єру та дрібні побутові прилади, меблі, у тому числі скляні, тощо.

Крім того, палили цигарки та голосно слухали музику, чим порушували спокій в житловому будинку та заважали відпочивати іншим його мешканцям.

При цьому молодики знімали свої дії на камеру мобільного телефону та в подальшому відзняте відео розмістили на Інтернет-ресурсі "Tik-Tok".

Зловмисники завдали збитки власниці квартири на суму понад 370 тисяч гривень.

Дії молодиків кваліфіковано як умисне знищення чужого майна та хуліганство, вчинене групою осіб (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України).

Наразі прокуратура скерувала обвинувальний акт до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.