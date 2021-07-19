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Будут судить киевлян, устроивших погром в квартире ради ролика в "Tik-Tok"

Понедельник, 19 июля 2021, 18:20

В Киеве предстанут перед судом молодые люди, которые устроили погром в съемной квартире на Печерске.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Печерской окружной прокуратурой завершено досудебное расследование в отношении пятерых местных жителей, которые устроили погром в арендованной квартире ради видео в ток-ток".

Детали: По данным следствия, 11 апреля 2020 года компания молодых людей взяла в аренду посуточно квартиру по бульвару Леси Украины в столице. Договорившись с риелтором об условиях аренды в тот же день компания прибыла в дом.

Поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди начали крушить в квартире мебель и портить интерьер: кухонным ножом порезали натяжной потолок, сорвали обои, разбили и повредили всю имеющуюся в квартире бытовую технику, элементы интерьера и мелкие бытовые приборы , мебель, в том числе стеклянные и тому подобное.

Кроме того, курили сигареты и громко слушали музыку, чем нарушали покой в ​​жилом доме и мешали отдыхать другим его обитателям.

При этом молодые люди снимали свои действия на камеру мобильного телефона и в дальнейшем отснятое видео разместили на интернет-ресурсе "Tik-Tok".

Злоумышленники нанесли убытки владелице квартиры на сумму более 370 тысяч гривен.

 

Действия молодых людей квалифицированы как умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, совершенное группой лиц (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Сейчас прокуратура направила обвинительный акт в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратурасуд
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