Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський дорікнув ЄС за ігнорування європейських прагнень України

Понеділок, 19 липня 2021, 18:20
Зеленський дорікнув ЄС за ігнорування європейських прагнень України

Президент України Володимир Зеленський застеріг Європейський Союз: якщо ЄС не продемонструє "залізну підтримку" європейських прагнень України, Грузії та Молдови, то "дехто продемонструє залізні м’язи біля наших кордонів".

Джерело: виступ Зеленського на Батумській міжнародній конференції, який цитує сайт президента

Пряма мова: "Якщо Брюссель та ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн, тоді дехто демонструє залізні м’язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мою думку, загроза не лише для наших трьох країн, а й для всього континенту…

Ми хочемо, аби територія Європейського Союзу стала більшою. І за цей вибір території трьох наших держав, на жаль, стали меншими. Ми знаємо точно, що це тимчасово. Але наскільки тимчасово, багато в чому залежить і від вас, шановні європейці, від вашої підтримки. Прикладом цього є прагнення Європейської ради надати асоційованим партнерам європейську перспективу".

 

Деталі: Зеленський додав, що для майбутнього Європи важлива кожна країна.

На його думку, доказом того, що Україні, Грузії та Молдові є місце в європейському майбутньому, може стати надання їм європейської перспективи як державам, що поділяють спільні цінності.

Зеленський зауважив, що в грудні має відбутись черговий саміт країн "Східного партнерства". "Це дуже важливо. Але відсутність з боку Євросоюзу стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення та геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи. Інакше, чесно кажучи, незрозуміла доцільність цього взагалі. Наступний саміт має показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами з боку ЄС", – наголосив президент України.

Глава держави додав, що Україна буде підтримувати цю ініціативу рівно настільки, наскільки вона сприятиме реалізації європейських прагнень.

"Вірю, що ми разом з вами дійдемо до мети. І разом відзначимо поповнення європейської родини трьома сестрами – Україною, Грузією та Молдовою", – резюмував Зеленський.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: