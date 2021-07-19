Зеленський дорікнув ЄС за ігнорування європейських прагнень України

Президент України Володимир Зеленський застеріг Європейський Союз: якщо ЄС не продемонструє "залізну підтримку" європейських прагнень України, Грузії та Молдови, то "дехто продемонструє залізні м’язи біля наших кордонів".

Джерело: виступ Зеленського на Батумській міжнародній конференції, який цитує сайт президента

Пряма мова: "Якщо Брюссель та ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн, тоді дехто демонструє залізні м’язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мою думку, загроза не лише для наших трьох країн, а й для всього континенту…

Ми хочемо, аби територія Європейського Союзу стала більшою. І за цей вибір території трьох наших держав, на жаль, стали меншими. Ми знаємо точно, що це тимчасово. Але наскільки тимчасово, багато в чому залежить і від вас, шановні європейці, від вашої підтримки. Прикладом цього є прагнення Європейської ради надати асоційованим партнерам європейську перспективу".

Деталі: Зеленський додав, що для майбутнього Європи важлива кожна країна.

На його думку, доказом того, що Україні, Грузії та Молдові є місце в європейському майбутньому, може стати надання їм європейської перспективи як державам, що поділяють спільні цінності.

Зеленський зауважив, що в грудні має відбутись черговий саміт країн "Східного партнерства". "Це дуже важливо. Але відсутність з боку Євросоюзу стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення та геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи. Інакше, чесно кажучи, незрозуміла доцільність цього взагалі. Наступний саміт має показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами з боку ЄС", – наголосив президент України.

Глава держави додав, що Україна буде підтримувати цю ініціативу рівно настільки, наскільки вона сприятиме реалізації європейських прагнень.

"Вірю, що ми разом з вами дійдемо до мети. І разом відзначимо поповнення європейської родини трьома сестрами – Україною, Грузією та Молдовою", – резюмував Зеленський.