Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський дорікнув ЄС за ігнорування європейських прагнень України

Понеділок, 19 липня 2021, 18:20

Президент України Володимир Зеленський застеріг Європейський Союз: якщо ЄС не продемонструє "залізну підтримку" європейських прагнень України, Грузії та Молдови, то "дехто продемонструє залізні м’язи біля наших кордонів".

Джерело: виступ Зеленського на Батумській міжнародній конференції, який цитує сайт президента

Пряма мова: "Якщо Брюссель та ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн, тоді дехто демонструє залізні м’язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мою думку, загроза не лише для наших трьох країн, а й для всього континенту…

Ми хочемо, аби територія Європейського Союзу стала більшою. І за цей вибір території трьох наших держав, на жаль, стали меншими. Ми знаємо точно, що це тимчасово. Але наскільки тимчасово, багато в чому залежить і від вас, шановні європейці, від вашої підтримки. Прикладом цього є прагнення Європейської ради надати асоційованим партнерам європейську перспективу".

 

Деталі: Зеленський додав, що для майбутнього Європи важлива кожна країна.

На його думку, доказом того, що Україні, Грузії та Молдові є місце в європейському майбутньому, може стати надання їм європейської перспективи як державам, що поділяють спільні цінності.

Зеленський зауважив, що в грудні має відбутись черговий саміт країн "Східного партнерства". "Це дуже важливо. Але відсутність з боку Євросоюзу стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення та геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи. Інакше, чесно кажучи, незрозуміла доцільність цього взагалі. Наступний саміт має показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами з боку ЄС", – наголосив президент України.

Глава держави додав, що Україна буде підтримувати цю ініціативу рівно настільки, наскільки вона сприятиме реалізації європейських прагнень.

"Вірю, що ми разом з вами дійдемо до мети. І разом відзначимо поповнення європейської родини трьома сестрами – Україною, Грузією та Молдовою", – резюмував Зеленський.

Українська правда
Теми: ЗеленськийЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

60% госпіталізованих з COVID у Британії – невакциновані особи

фотоТихановська закликала Вашингтон дати сигнал Путіну

У CША оголосили вирок першому з прихильників Трампа, що штурмували Капітолій

В ОРЛО спостерігається гострий дефіцит питної води – МінТОТ

Новини 19 липня: злива у Києві, збільшення мінімальної зарплати

МОЗ пропонує самоізоляцію для невакцинованих після повернення з-за кордону

Усі новини...
Зеленський
Депутати внесли 1200 правок в антиолігархічний законопроєкт Зеленського
Зеленський з’їздив на межу з окупованою Абхазією
Кияни більше задоволені Кличком, ніж Зеленським – опитування
Останні новини
04:47
У Штатах через масштабні пожежі вигоріло понад 400 тисяч га лісів
03:56
США відправляють радника Держдепу в Київ і Варшаву обговорити "Північний потік-2"
03:05
В. о. прем'єра Гаїті заявив, що готовий передати повноваження
02:17
Французька компанія продала перше штучне серце
01:50
Канада у вересні дозволить в’їзд вакцинованим туристам з ПЛР-тестом
01:33
Азербайджан повідомив про обстріл з боку Вірменії – ЗМІ
00:55
60% госпіталізованих з COVID у Британії – невакциновані особи
00:25
Вибух на ринку в Багдаді: 25 загиблих, десятки поранених
23:55
фотоТихановська закликала Вашингтон дати сигнал Путіну
23:28
У CША оголосили вирок першому з прихильників Трампа, що штурмували Капітолій
Усі новини...