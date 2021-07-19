Зеленский упрекнул ЕС за игнорирование европейских стремлений Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег Европейский Союз: если ЕС не продемонстрирует "железную поддержку" европейских стремлений Украины, Грузии и Молдовы, то "кто-то продемонстрирует железные мышцы у наших границ".

Источник: выступление Зеленского на Батумской международной конференции, которое цитирует сайт президента

Прямая речь: "Если Брюссель и ЕС не демонстрируют железную поддержку европейских стремлений трех наших стран, тогда кое-кто демонстрирует железные мышцы своего оружия у трех наших государственных границ. И это, по моему мнению, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента...

Мы хотим, чтобы территория Европейского Союза стала больше. И за этот выбор территории трех наших государств, к сожалению, стали меньше. Мы знаем точно, что это временно. Но насколько временно, во многом зависит и от вас, уважаемые европейцы, от вашей поддержки. Примером этого является стремление Европейского совета предоставить ассоциированным партнерам европейскую перспективу".

Детали: Зеленский добавил, что для будущего Европы важна каждая страна.

По его мнению, доказательством того, что Украине, Грузии и Молдове место в европейском будущем может стать предоставление им европейской перспективы как государствам, которые разделяют общие ценности.

Зеленский отметил, что в декабре должен состояться очередной саммит стран "Восточного партнерства". "Это очень важно. Но отсутствие со стороны Евросоюза стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. Иначе, честно говоря, непонятна целесообразность этого вообще. Следующий саммит должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны ЕС", - подчеркнул президент Украины.

Глава государства добавил, что Украина будет поддерживать эту инициативу ровно настолько, насколько она будет способствовать реализации европейских стремлений.

"Верю, что мы вместе с вами дойдем до цели. И вместе отметим пополнение европейской семьи тремя сестрами - Украиной, Грузией и Молдовой", - резюмировал Зеленский.