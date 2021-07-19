Україна, Молдова і Грузія підписали Батумську декларацію щодо інтеграції в ЄС

Президенти України, Грузії та Молдови під час зустрічі в Батумі в понеділок підписали Декларацію Батумського саміту щодо європейської інтеграції.

Як повідомляє "Європейська правда", текст декларації опублікований на сайті глави держави.

"Ми підтверджуємо свою непохитну відданість продовженню процесу нашої інтеграції до Європейського Союзу шляхом всеосяжних реформ, спрямованих на зміцнення наших демократичних інституцій, та поступовому наближенню нашого законодавства у відповідних сферах до ключових елементів права ЄС", - йдеться у документі.

Декларація визначає, що угоди про асоціацію з ЄС є ключовими дорожніми картами реформ, і продовження їхньої імплементації становить основу для зміцнення політичної асоціації та подальшого поглиблення економічної та галузевої інтеграції трьох асоційованих партнерів з Євросоюзом.

"Надання європейської перспективи трьом асоційованим партнерам стане потужним стимулом та надасть поштовх для ще глибших та більш широких реформ. У цьому контексті ми нагадуємо, що відповідно до статті 49 Договору про ЄС Грузія, Республіка Молдова та Україна як європейські держави, які поважають європейські цінності та віддані їхньому просуванню, можуть подати заявки на вступ до Європейського Союзу", - зазначається в документі.

Три країни також наголошують на готовності співпрацювати з ЄС у сфері спільної політики безпеки та оборони, у тому числі щодо протидії гібридним загрозам, посилення кіберстійкості, боротьби з дезінформацією, розвитку платформ співпраці з відповідними відомствами та службами ЄС.