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Украина, Молдова и Грузия подписали Батумскую декларацию по интеграции в ЕС

Понедельник, 19 июля 2021, 18:55

Президенты Украины, Грузии и Молдовы во время встречи в Батуми в понедельник подписали Декларацию Батумского саммита о европейской интеграции.

Как сообщает "Европейская правда", текст декларации опубликован на сайте главы государства.

"Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский Союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах в ключевых элементах права ЕС", - говорится в документе.

Декларация определяет, что соглашения об ассоциации с ЕС являются ключевыми дорожными картами реформ, и продолжение их имплементации составляет основу для укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической и отраслевой интеграции трех ассоциированных партнеров с Евросоюзом.

"Предоставление европейской перспективы трем ассоциированным партнерам станет мощным стимулом и даст толчок для еще более глубоких и более широких реформ. В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и верны их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский Союз", - отмечается в документе.

Три страны также отмечают готовность сотрудничать с ЕС в сфере общей политики безопасности и обороны, в том числе по противодействию гибридным угрозам, усилению киберстойкости, борьбы с дезинформацией, развития платформ сотрудничества с соответствующими ведомствами и службами ЕС.

Темы: УкраинаГрузияМолдоваЕС
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