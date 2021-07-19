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У Львові обвалилася стіна будинку, під завалами знайшли тіло

Понеділок, 19 липня 2021, 19:09
У Львові обвалилася стіна будинку, під завалами знайшли тіло

У Львові в житловому будинку на вул. Руська обвалилася стіна, під завалами загинула людина.

Джерело: ДСНС, Львівська міськрада

Деталі: Під завалами працівники ДСНС знайшли одного загиблого. Попередньо, завал стався під час виконання ним робіт.

У міськраді повідомляють, що на місці знайшли перфоратор, але відомство не давало ніяких дозволів на проведення ремонту в будівлі.

Рятувальники повідомляють, що це нежитловий будинок, у мерії – що житловий.

На місці працюють бригади ДСНС, розбирають зруйновані конструкції.

 

Українська правда

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Теми: ЛьвівДСНС
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