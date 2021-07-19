У Львові обвалилася стіна будинку, під завалами знайшли тіло
Понеділок, 19 липня 2021, 19:09
У Львові в житловому будинку на вул. Руська обвалилася стіна, під завалами загинула людина.
Джерело: ДСНС, Львівська міськрада
Деталі: Під завалами працівники ДСНС знайшли одного загиблого. Попередньо, завал стався під час виконання ним робіт.
У міськраді повідомляють, що на місці знайшли перфоратор, але відомство не давало ніяких дозволів на проведення ремонту в будівлі.
Рятувальники повідомляють, що це нежитловий будинок, у мерії – що житловий.
На місці працюють бригади ДСНС, розбирають зруйновані конструкції.
Українська правда