Во Львове обвалилась стена дома, под завалами нашли тело
Понедельник, 19 июля 2021, 19:09
Во Львове в жилом доме на ул. Русская обвалилась стена, под завалами погиб человек.
Источник: ГСЧС, Львовский горсовет
Детали: Под завалами работники ДСНС нашли одного погибшего. Предварительно, завал произошел во время выполнения им работ.
В горсовете сообщают, что на месте нашли перфоратор, но ведомство не давало никаких разрешений на проведение ремонта в здании.
Спасатели сообщают, что это нежилой дом, в мэрии - что жилой.
На месте работают бригады ДСНС, разбирают разрушенные конструкции.
Украинская правда