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Во Львове обвалилась стена дома, под завалами нашли тело

Понедельник, 19 июля 2021, 19:09

Во Львове в жилом доме на ул. Русская обвалилась стена, под завалами погиб человек.

Источник: ГСЧС, Львовский горсовет

Детали: Под завалами работники ДСНС нашли одного погибшего. Предварительно, завал произошел во время выполнения им работ.

В горсовете сообщают, что на месте нашли перфоратор, но ведомство не давало никаких разрешений на проведение ремонта в здании.

Спасатели сообщают, что это нежилой дом, в мэрии - что жилой.

На месте работают бригады ДСНС, разбирают разрушенные конструкции.

 

Украинская правда
Темы: ЛьвовГСЧС
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