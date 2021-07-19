Во Львове обвалилась стена дома, под завалами нашли тело

Во Львове в жилом доме на ул. Русская обвалилась стена, под завалами погиб человек.

Источник: ГСЧС, Львовский горсовет

Детали: Под завалами работники ДСНС нашли одного погибшего. Предварительно, завал произошел во время выполнения им работ.

В горсовете сообщают, что на месте нашли перфоратор, но ведомство не давало никаких разрешений на проведение ремонта в здании.

Спасатели сообщают, что это нежилой дом, в мэрии - что жилой.

На месте работают бригады ДСНС, разбирают разрушенные конструкции.