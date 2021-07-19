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МОЗ пропонує самоізоляцію для невакцинованих після повернення з-за кордону

Понеділок, 19 липня 2021, 20:33

Міністерство охорони здоров’я пропонує посилити вимоги для в’їзду до України у зв’язку з погіршенням у низці країн ситуації з коронавірусом та поширенням штаму "Дельта".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це йшлося під час селекторної наради.

"За словами Віктора Ляшка, пропонується, що всі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, повинні будуть пройти 14 днів самоізоляції, або сім днів, якщо після цього терміну отримають негативний ПЛР-тест", - зазначають у повідомленні. 

Від самоізоляції пропонують звільнити неповнолітніх громадян України віком до 18 років та осіб, які виїхали з України до набрання чинності постановою, що запровадить такі правила. 

Як випливає з цього формулювання, 7-денна ізоляція може стати для невакцинованих осіб обов’язковою незалежно від наявності негативного результату тесту - як це було до останньої зміни правил перетину кордону, коли вимогу тесту або самоізоляції для громадян і резидентів України скасували.  

У пресрелізі не уточнюють, коли можуть схвалити зміни.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що на кордоні - в аеропортах і наземних пунктах пропуску - мають бути створені пункти вакцинації, не уточнивши інших деталей. Він заявив також, що вакцини в Україні вже "достатньо для того, щоб щепити всіх охочих".

Нагадаємо, наразі українці можуть безперешкодно повертатися після відпочинку за кордоном - за винятком Індії, Великої Британії, РФ та Португалії.

Теми: МОЗкоронавірускарантин


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