Минздрав предлагает обязать невакцинированных к самоизоляции по возвращению в Украину

Министерство здравоохранения предлагает ужесточить требования для въезда в Украину в связи с ухудшением в ряде стран ситуации с коронавирусом и распространением штамма "Дельта".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, об этом шла речь во время селекторного совещания.

"По словам (министра здравоохранения - Ред.) Виктора Ляшко, предлагается, что все невакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, должны будут пройти 14 дней самоизоляции, или семь дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест", - отмечается в сообщении.

От самоизоляции предлагают освободить несовершеннолетних граждан Украины в возрасте до 18 лет и лиц, выехавших из Украины до вступления в силу постановления, что введет такие правила.

Как следует из этой формулировки, 7-дневная изоляция может стать для невакцинированных лиц обязательной независимо от наличия отрицательного результата теста - как это было до последнего изменения правил пересечения границы, когда требование теста или самоизоляции для граждан и резидентов Украины отменили.

В пресс-релизе не уточняют, когда могут принять такие изменения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что на границе - в аэропортах и ​​наземных пунктах пропуска - должны быть созданы пункты вакцинации, не уточнив других деталей. Он заявил также, что вакцины в Украине уже "достаточно для того, чтобы прививать всех желающих".

Напомним, сейчас украинцы могут беспрепятственно возвращаться после отдыха за границей - за исключением прибывающих из Индии, Великобритании, РФ и Португалии.