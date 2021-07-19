Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Німеччині оцінюють у мільярди євро відбудову після руйнівних повеней

Понеділок, 19 липня 2021, 21:52

Вартість відбудови районів у Західній Німеччині, що постраждали від аномальних повеней, буде сягати мільярдів євро.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це заявив міністр внутрішніх справ Хорст Зеєгофер. 

"Це виняткова ситуація, і ми можемо подолати все це лише тяжкою роботою і зусиллями всієї країни", - сказав міністр під час відвідин міста Бад-Ноєнар-Арвайлер.

Район Арвайлера найбільше постраждав від стихії. Лише у ньому повінь забрала життя 117 людей. Загальна кількість загиблих у Німеччині вже перевищила 160, 749 осіб отримали травми. Доля багатьох людей досі невідома. Точну кількість тих, кого вважають зниклими безвісти, не називають.

Пожежники міста Ойскірхен у понеділок заперечили чутки про те, що дамбу поруч з містом може прорвати, зазначивши, що тріщин під час інспекції не виявили і воду продовжують відкачувати. Раніше через загрозу її прориву евакуювали людей з прилеглої місцевості. 

Через стихійне лихо були змушені зупинити виробництво низка компаній, у тому числі виробник автомобільних деталей ZF, енергетична компанія RWE, компанія з переробки міді Aurubis та інші. 

Прогнози обіцяють, що на початку тижня сильних дощів у постраждалому регіоні вже не буде. 

Нагадаємо, зливи на заході Європи призвели до повеней не лише у Німеччині, а й сусідній Бельгії та Нідерландах. Влада Бельгії повідомила, що кількість загиблих в результаті повеней зросла до 36.

Цими вихідними повінь дісталася до півдня Австрії, звідти даних про жертв не надходило.

Від негоди постраждала також Польща, але руйнівні наслідки злив незрівнянно менші, аніж у Німеччині та Бельгії.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українського легкоатлета, який критикував ФЛАУ, виключили з олімпійської збірної

На фестиваль "Файне місто" запросили російські гурти. СБУ перевіряє

Україна б’є власні рекорди смертей на воді: в основному через алкоголь

МОЗ запустив 5 етап вакцинації: з 21 липня отримати щеплення зможе кожен

фотоУ Києві вшановують пам’ять журналіста Шеремета, вбитого 5 років тому

США відправляють радника Держдепу в Київ і Варшаву обговорити "Північний потік-2"

Усі новини...
Останні новини
12:22
фотоУ Києві жінка з пістолетом намагалася пограбувати банк
12:20
У двох областях "почервонів" показник госпіталізацій із COVID
12:12
Біткоїн уперше за місяць упав нижче 30 тисяч доларів: у чому причина
12:08
У Польщі працюють 1,5 млн українців – посол
11:50
Вперше в історії змінили девіз Олімпійських ігор
11:43
Партія влади Польщі близька до виходу з консервативної групи у Європарламенті – ЗМІ
11:37
Українського легкоатлета, який критикував ФЛАУ, виключили з олімпійської збірної
11:32
Аванс уже прийшов: харківський завод відремонтує танки для Пакистану за 85 мільйонів доларів
11:29
Лукашенко вважає, що в сучасному світі триває війна
11:27
фотоПовірений у справах США зустрівся з лідерами кримських татар
Усі новини...