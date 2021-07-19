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В Германии оценивают миллиардами евро восстановление после смертоносных наводнений

Понедельник, 19 июля 2021, 21:52

Стоимость восстановления районов в Западной Германии, пострадавших от аномальных наводнений, будет достигать миллиардов евро.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом заявил министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

"Это исключительная ситуация, и мы можем преодолеть все это лишь тяжким трудом и усилиями всей страны", - сказал министр во время посещения города Бад-Ноенар-Арвайлер.

Район Арвайлер больше всего пострадал от стихии. Только в нем наводнение унесло жизни 117 человек. Общее количество погибших в Германии уже превысило 160, 749 получили травмы. Судьба многих людей до сих пор неизвестна. Точное количество тех, кого считают пропавшими без вести, не называют.

Пожарные города Ойскирхен в понедельник отрицали слухи о том, что дамбу рядом с городом может прорвать, отметив, что трещин во время инспекции не выявили и воду продолжают откачивать. Ранее из-за угрозы её прорыва эвакуировали людей из близлежащей местности.

Из-за стихийного бедствия были вынуждены остановить производство ряд крупных компаний, в том числе производитель автомобильных деталей ZF, энергетическая компания RWE, компания по переработке меди Aurubis и другие.

Прогнозы обещают, что в начале этой недели сильных дождей в пострадавшем регионе уже не будет.

Напомним, ливни на западе Европы привели к наводнениям не только в Германии, но и соседней Бельгии и Нидерландах. Власти Бельгии сообщили, что число погибших в результате наводнений возросло до 36.

В эти выходные наводнения добрались до юга Австрии, оттуда данных о жертвах не поступало.

От непогоды пострадала также Польша, но разрушительные последствия ливней несравненно меньшие, чем в Германии и Бельгии.

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