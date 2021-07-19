На Львівщині потрійна ДТП – одна дитина загинула, ще дві у лікарні
Одна дитина загинула, ще двоє травмовані внаслідок потрійної ДТП на Львівщині, у лікарні також двоє дорослих.
Джерело: поліція Львівщини
Деталі: 19 липня близько 17.30 до поліції надійшло повідомлення, що на дорозі Київ-Чоп поблизу села Солонка сталася ДТП за участю трьох авто.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій Audi, 37-річний львів‘янин, здійснюючи обгін у недозволеному місці, зіткнувся з вантажівкою DAF, після чого та виїхала на "зустрічку" та зіткнулася з легковим Daewoo.
Через зіткнення 2-річна пасажирка "Деу" загинула на місці. Ще двоє хлопчиків 4 та 12 років, а також двоє дорослих, у лікарні, діагнози уточняються.
Водія "Ауді" затримали, вирішується питання про відкриття справи за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".