На Львівщині потрійна ДТП – одна дитина загинула, ще дві у лікарні

Одна дитина загинула, ще двоє травмовані внаслідок потрійної ДТП на Львівщині, у лікарні також двоє дорослих.

Джерело: поліція Львівщини

Деталі: 19 липня близько 17.30 до поліції надійшло повідомлення, що на дорозі Київ-Чоп поблизу села Солонка сталася ДТП за участю трьох авто.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій Audi, 37-річний львів‘янин, здійснюючи обгін у недозволеному місці, зіткнувся з вантажівкою DAF, після чого та виїхала на "зустрічку" та зіткнулася з легковим Daewoo.

Через зіткнення 2-річна пасажирка "Деу" загинула на місці. Ще двоє хлопчиків 4 та 12 років, а також двоє дорослих, у лікарні, діагнози уточняються.

Водія "Ауді" затримали, вирішується питання про відкриття справи за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

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