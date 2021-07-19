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На Львівщині потрійна ДТП – одна дитина загинула, ще дві у лікарні

Понеділок, 19 липня 2021, 22:21
На Львівщині потрійна ДТП – одна дитина загинула, ще дві у лікарні

Одна дитина загинула, ще двоє травмовані внаслідок потрійної ДТП на Львівщині, у лікарні також двоє дорослих.

Джерело: поліція Львівщини

Деталі: 19 липня близько 17.30 до поліції надійшло повідомлення, що на дорозі Київ-Чоп поблизу села Солонка сталася ДТП за участю трьох авто.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій Audi, 37-річний львів‘янин, здійснюючи обгін у недозволеному місці, зіткнувся з вантажівкою DAF, після чого та виїхала на "зустрічку" та зіткнулася з легковим Daewoo.

Через зіткнення 2-річна пасажирка "Деу" загинула на місці. Ще двоє хлопчиків 4 та 12 років, а також двоє дорослих, у лікарні, діагнози уточняються.

Водія "Ауді" затримали, вирішується питання про відкриття справи за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

 
daewoo
 
 
вантажівка
 
audi

Українська правда

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Теми: ЛьвівщинаДТПдіти
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