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На Львовщине тройная ДТП – один ребенок погиб, еще два в больнице

Понедельник, 19 июля 2021, 22:21
На Львовщине тройная ДТП – один ребенок погиб, еще два в больнице

Один ребенок погиб, еще двое травмированы в результате тройного ДТП на Львовщине, в больнице также двое взрослых.

Источник: полиция Львовщины

Детали: 19 июля около 17.30 в полицию поступило сообщение, что на дороге Киев-Чоп возле села Солонка произошло ДТП с участием трех авто.

Как предварительно установили правоохранители, водитель Audi, 37-летний львовянин, совершая обгон в неположенном месте, столкнулся с грузовиком DAF, после чего и выехал на "встречку" и столкнулся с легковым Daewoo.

Из-за столкновения 2-летняя пассажирка "Дэу" погибла на месте. Еще двое мальчиков 4 и 12 лет, а также двое взрослых, в больнице, диагнозы уточняются.

Водителя "Ауди" задержали, решается вопрос об открытии дела по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

 
daewoo
 
 
audi
 
грузовик

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Темы: ЛьвовщинаДТПдети
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