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На Львовщине тройная ДТП – один ребенок погиб, еще два в больнице

Понедельник, 19 июля 2021, 22:21

Один ребенок погиб, еще двое травмированы в результате тройного ДТП на Львовщине, в больнице также двое взрослых.

Источник: полиция Львовщины

Детали: 19 июля около 17.30 в полицию поступило сообщение, что на дороге Киев-Чоп возле села Солонка произошло ДТП с участием трех авто.

Как предварительно установили правоохранители, водитель Audi, 37-летний львовянин, совершая обгон в неположенном месте, столкнулся с грузовиком DAF, после чего и выехал на "встречку" и столкнулся с легковым Daewoo.

Из-за столкновения 2-летняя пассажирка "Дэу" погибла на месте. Еще двое мальчиков 4 и 12 лет, а также двое взрослых, в больнице, диагнозы уточняются.

Водителя "Ауди" задержали, решается вопрос об открытии дела по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

 
daewoo
 
 
audi
 
грузовик

Украинская правда
Темы: ЛьвовщинаДТПдети
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