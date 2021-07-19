На Львовщине тройная ДТП – один ребенок погиб, еще два в больнице
Один ребенок погиб, еще двое травмированы в результате тройного ДТП на Львовщине, в больнице также двое взрослых.
Источник: полиция Львовщины
Детали: 19 июля около 17.30 в полицию поступило сообщение, что на дороге Киев-Чоп возле села Солонка произошло ДТП с участием трех авто.
Как предварительно установили правоохранители, водитель Audi, 37-летний львовянин, совершая обгон в неположенном месте, столкнулся с грузовиком DAF, после чего и выехал на "встречку" и столкнулся с легковым Daewoo.
Из-за столкновения 2-летняя пассажирка "Дэу" погибла на месте. Еще двое мальчиков 4 и 12 лет, а также двое взрослых, в больнице, диагнозы уточняются.
Водителя "Ауди" задержали, решается вопрос об открытии дела по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".