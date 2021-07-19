Зеленський хоче, щоб саміт ЄС розглянув питання європейської перспективи України

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Батумі запропонував президентові Європейської ради розглянути питання європейської перспективи України на саміті лідерів ЄС.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Зеленський висловив переконання, що першим кроком на шляху до членства України, Грузії та Молдови в Європейському Союзі має стати визнання європейської перспективи цих держав відповідно до статті 49 Договору про ЄС.

Він нагадав, що кілька країн ЄС вже офіційно підтримали європейську перспективу України.

"Я також запропонував президенту (Шарлю) Мішелю винести питання європейської перспективи на розгляд Європейської ради", – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський також зазначив, що формат "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови допоможе їм швидше наближатися до ЄС.

Як повідомлялося, під час першого саміту "Асоційованого тріо" у Батумі президенти України, Грузії та Молдови підписали Декларацію щодо європейської інтеграції.

Декларація визначає, що угоди про асоціацію з ЄС є ключовими дорожніми картами реформ, і продовження їхньої імплементації становить основу для зміцнення політичної асоціації та подальшого поглиблення економічної та галузевої інтеграції трьох асоційованих партнерів з Євросоюзом.

У ній зазначають, що надання трьом асоційованим партнерам європейської перспективи буде для них потужним стимулом до ще глибших реформ.