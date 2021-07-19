Зеленский хочет, чтобы саммит ЕС рассмотрел вопрос европейской перспективы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Батуми предложил президенту Европейского совета рассмотреть вопрос европейской перспективы Украины на саммите лидеров ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Зеленский выразил убеждение, что первым шагом на пути к членству Украины, Грузии и Молдовы в Европейском Союзе должно стать признание европейской перспективы этих государств в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС.

Он напомнил, что несколько стран ЕС уже официально поддержали европейскую перспективу Украины.

"Я также предложил президенту (Шарлю) Мишелю вынести вопрос европейской перспективы на рассмотрение Европейского совета", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский также отметил, что формат "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы поможет им быстрее приближаться к ЕС.

Как сообщалось, во время первой встречи в формате "Ассоциированного трио" в Батуми президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию Батумского саммита по европейской интеграции.

Декларация определяет, что соглашения об ассоциации с ЕС являются ключевыми дорожными картами реформ, и продолжение их имплементации составляет основу для укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической и отраслевой интеграции трех ассоциированных партнеров с Евросоюзом.

В ней отмечают, что предоставление трем ассоциированным партнерам европейской перспективы будет для них мощным стимулом к ​​еще более глубоким реформам.