Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У CША оголосили вирок першому з прихильників Трампа, що штурмували Капітолій

Понеділок, 19 липня 2021, 23:28

У CША оголосили перший вирок у кримінальному провадженні проти прихильників Трампа, які увірвалися до Капітолію 6 січня та поставили під загрозу підрахунок голосів виборників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

38-річний Пол Ходкінс з Флориди, який визнав, що увірвався до палати Сенату і перешкоджав виборчій процедурі, отримав 8 місяців позбавлення волі. 

Вирок виявився м’якшим, ніж просив Мін’юст - півтора роки позбавлення волі. Ходкінс намагався добитися умовного терміну. 

Федеральний окружний суддя Рендольф Мосс зазначив, що Ходкінс своїми діями посприяв тяжкому злочину проти демократії, увірвавшись до Капітолію "з прапором, що засвідчує його лояльність до однієї особи, а не всієї країни", але заслуговує на м’якше ставлення, тому що майже одразу визнав провину і не брав участі у насильницьких діях. 

Цей вирок вважають важливим прецедентом щодо того, якими будуть рішення судів у решті аналогічних справ.

Загалом звинувачення висунуті щодо близько 550 осіб, і щонайменш 230 звинувачуються за тими ж статями, що й Ходкінс.

Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українського легкоатлета, який критикував ФЛАУ, виключили з олімпійської збірної

На фестиваль "Файне місто" запросили російські гурти. СБУ перевіряє

Україна б’є власні рекорди смертей на воді: в основному через алкоголь

МОЗ запустив 5 етап вакцинації: з 21 липня отримати щеплення зможе кожен

фотоУ Києві вшановують пам’ять журналіста Шеремета, вбитого 5 років тому

США відправляють радника Держдепу в Київ і Варшаву обговорити "Північний потік-2"

Усі новини...
США
Тихановська зустрічається з високопосадовцями США та закликає їх до дій
У порівнянні з Путіним в очах Заходу Зеленський виглядає істинним демократом, а Порошенко державним мужем − політолог Олександр Мотиль
Захід США охопили масштабні пожежі
Останні новини
12:22
фотоУ Києві жінка з пістолетом намагалася пограбувати банк
12:20
У двох областях "почервонів" показник госпіталізацій із COVID
12:12
Біткоїн уперше за місяць упав нижче 30 тисяч доларів: у чому причина
12:08
У Польщі працюють 1,5 млн українців – посол
11:50
Вперше в історії змінили девіз Олімпійських ігор
11:43
Партія влади Польщі близька до виходу з консервативної групи у Європарламенті – ЗМІ
11:37
Українського легкоатлета, який критикував ФЛАУ, виключили з олімпійської збірної
11:32
Аванс уже прийшов: харківський завод відремонтує танки для Пакистану за 85 мільйонів доларів
11:29
Лукашенко вважає, що в сучасному світі триває війна
11:27
фотоПовірений у справах США зустрівся з лідерами кримських татар
Усі новини...