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У CША оголосили вирок першому з прихильників Трампа, що штурмували Капітолій

Понеділок, 19 липня 2021, 23:28
У CША оголосили вирок першому з прихильників Трампа, що штурмували Капітолій

У CША оголосили перший вирок у кримінальному провадженні проти прихильників Трампа, які увірвалися до Капітолію 6 січня та поставили під загрозу підрахунок голосів виборників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

38-річний Пол Ходкінс з Флориди, який визнав, що увірвався до палати Сенату і перешкоджав виборчій процедурі, отримав 8 місяців позбавлення волі. 

Вирок виявився м’якшим, ніж просив Мін’юст - півтора роки позбавлення волі. Ходкінс намагався добитися умовного терміну. 

Федеральний окружний суддя Рендольф Мосс зазначив, що Ходкінс своїми діями посприяв тяжкому злочину проти демократії, увірвавшись до Капітолію "з прапором, що засвідчує його лояльність до однієї особи, а не всієї країни", але заслуговує на м’якше ставлення, тому що майже одразу визнав провину і не брав участі у насильницьких діях. 

Цей вирок вважають важливим прецедентом щодо того, якими будуть рішення судів у решті аналогічних справ.

Загалом звинувачення висунуті щодо близько 550 осіб, і щонайменш 230 звинувачуються за тими ж статями, що й Ходкінс.

Теми: США
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