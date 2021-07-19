В CША объявили приговор первому из сторонников Трампа, ворвавшихся в Капитолий

В CША объявили первый приговор в уголовных производствах против сторонников Трампа, которые ворвались в Капитолий 6 января и поставили под угрозу подсчет голосов выборщиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

38-летний Пол Ходкинс из Флориды, который признал, что ворвался в палату Сената и препятствовал избирательной процедуре, получил 8 месяцев лишения свободы.

Приговор оказался мягче, чем просил Минюст - полтора года лишения свободы. Ходкинс пытался добиться условного срока.

Федеральный окружной судья Рэндольф Мосс отметил, что Ходкинс своими действиями способствовал тяжкому преступлению против демократии, ворвавшись в Капитолий "с флагом, удостоверяющий его лояльность к одному лицу, а не всей страны", но заслуживает снисхождения, потому что почти сразу признал вину и не принимал участия в насильственных действиях.

Этот приговор считают важным прецедентом относительно того, какими будут решения судов в остальных аналогичных делах.

Всего обвинения выдвинуты в отношении около 550 человек, и как минимум 230 обвиняются по тем же статьям, что и Ходкинс.