Трамп хоче повернути авіабазу Bagram і пригрозив Афганістану

Президент США Дональд Трамп заявив, що стануться "погані речі", якщо Афганістан не поверне Штатам авіабазу Bagram.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, "Радіо Свобода"

Пряма мова Трампа: "Якщо Афганістан не поверне авіабазу Bagram тим, хто її побудував, тобто Сполученим Штатам Америки, то стануться погані речі!!!"

Деталі: "Радіо Свобода" зазначає, що Трамп, виступаючи на спільній пресконференції із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, повідомив, що його адміністрація веде переговори з талібами про авіабазу Bagram.

Президент США прямо сказав, що стратегічне розташування бази поблизу ядерних об'єктів у Китаї, який має кордон з Афганістаном протяжністю у 92 кілометри, робить її особливо важливою.

Пряма мова Трампа: "Але одна з причин, чому ми хочемо цю базу, як ви знаєте, полягає в тому, що вона розташована за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю".

Довідково: Авіабаза Баграм – великий військовий аеродром, розташований приблизно за 40 км на північ від Кабула, столиці Афганістану. Побудована Радянським Союзом у 1950-х роках, а пізніше вона слугувала основним центром операцій США та НАТО в Афганістані з 2001 року до виведення американських військ у серпні 2021 року.

Аеродром має злітно-посадкову смугу довжиною 3,6 кілометра, здатну обслуговувати бомбардувальники та великі вантажні літаки.