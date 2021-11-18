Журналістка Соколова опублікувала звіт розвідки, де операцію щодо вагнерівців називають "виконаною"
Журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації "Авеню" з затримання найманців ПВК "Вагнер" і той факт, що її фінальний етап було перенесено за рішенням вищого воєнно-політичного керівництва.
Джерело: пост і відео Яніни Соколової
Деталі: Соколова повідомила, що документи їй "підкинули на флешці біля робочого офісу кілька днів тому". Вона й її колеги вважають їх оригінальними, тому оприлюднили.
На думку Соколової, таких документів не мали ні парламентська ТСК, ні розслідувачі Bellingcat, які напередодні оприлюднили своє розслідування щодо вагнерівців.
Один із документів – це доповідна записка начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби міністру оборони Андрію Тарану, датована 22 червня 2020 року і завізована 1 липня 2020 року.
Інший документ – затверджений Бурбою звіт про проведення спеціального заходу "Авеню", підписаний начальником спеціального резерву ГУР Міноборони Юрієм Семенюком 4 серпня 2020 року.
У звіті, зокрема, вказується, що Службі безпеки було передано матеріали на 138 осіб, а для відправки за маршрутом Москва – Мінськ – Стамбул було сформовано групу з 48 найманців.
Згодом через турфірму було придбано квитки на літак "Turkish Airlines" сполученням Мінськ – Стамбул для 33 осіб на 25 липня та для 14 осіб на 27 липня.
"Проте після рішення вищого воєнно-політичного керівництва України про перенесення дати вильоту здійснено бронювання та закупівля авіаквитків на 30.07.2020 на 33 особи та на 01.08.2020 на 14 осіб (друга група) та медичні страховки", – йдеться у звіті.
Хто саме приймав рішення у документі не уточнюється.
Попри те, що операція зірвалася і Білорусь зрештою передала "вагнерівців" Росії, у ГУР вирішили "вважати спеціальний захід "Авеню" проведеним", а витрати на нього у сумі 719 382 гривні і 34 копійки – "виправданими".
Соколова заявила, що готова надати документи правоохоронцям.
Цьому передувало: 17 листопада журналісти Bellingcat та The Insider оприлюднили розслідування, в якому ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба пояснював, що глава Офісу президента Андрій Єрмак пропонував відкласти на тиждень втілення спецоперації щодо "вагнерівців", аби не зірвати домовленості з Росією щодо перемир’я на Донбасі з 27 липня 2020 року.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на це заявив, що Андрій Єрмак "не міг навіть пробувати керувати розвідкою і тим більше якимись її оперативними заходами" за своїми посадовими обов’язками, а Белінгкет "не може незалежно верифікувати частину ключових повідомлень".
Читайте також: "Були хвилювання з боку керівництва, але темників не було". Голова ТСК Безугла про справу "вагнерівців"
330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"
Передісторія:
- 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом.
- Згідно з інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операціюіз затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак, за даними ЗМІ, операція зірвалась після того, як силовики доповіли Офісу президента.
- Президент Володимир Зеленський значно пізніше заявив, що операція справді готувалась, проте не українськими спецслужбами, а її ідею подали інші країни, які бажали "втягнути Київ в цю історію".
- Американське видання CNN опублікувало статтю, в якій із посиланням на джерела йшлося, що спецоперація під керівництвом України мала американські гроші, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ про те, як зібрати російських найманців. В ОПУ заявили, що ці свідчення ненадійні і схожі на версію російських ЗМІ.
- Тимчасова слідча комісія 15 листопада 2021 року оприлюднила проміжний висновок, згідно з яким президент Володимир Зеленський не скасовував операцію щодо затримання "вагнерівців", а голова Офісу президента Андрій Єрмак не має на це повноважень.