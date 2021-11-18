Журналістка Соколова опублікувала звіт розвідки, де операцію щодо вагнерівців називають "виконаною"

Журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації "Авеню" з затримання найманців ПВК "Вагнер" і той факт, що її фінальний етап було перенесено за рішенням вищого воєнно-політичного керівництва.

Джерело: пост і відео Яніни Соколової

Деталі: Соколова повідомила, що документи їй "підкинули на флешці біля робочого офісу кілька днів тому". Вона й її колеги вважають їх оригінальними, тому оприлюднили.

На думку Соколової, таких документів не мали ні парламентська ТСК, ні розслідувачі Bellingcat, які напередодні оприлюднили своє розслідування щодо вагнерівців.

Один із документів – це доповідна записка начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби міністру оборони Андрію Тарану, датована 22 червня 2020 року і завізована 1 липня 2020 року.

Інший документ – затверджений Бурбою звіт про проведення спеціального заходу "Авеню", підписаний начальником спеціального резерву ГУР Міноборони Юрієм Семенюком 4 серпня 2020 року.

У звіті, зокрема, вказується, що Службі безпеки було передано матеріали на 138 осіб, а для відправки за маршрутом Москва – Мінськ – Стамбул було сформовано групу з 48 найманців.

Згодом через турфірму було придбано квитки на літак "Turkish Airlines" сполученням Мінськ – Стамбул для 33 осіб на 25 липня та для 14 осіб на 27 липня.

"Проте після рішення вищого воєнно-політичного керівництва України про перенесення дати вильоту здійснено бронювання та закупівля авіаквитків на 30.07.2020 на 33 особи та на 01.08.2020 на 14 осіб (друга група) та медичні страховки", – йдеться у звіті.

Хто саме приймав рішення у документі не уточнюється.

Попри те, що операція зірвалася і Білорусь зрештою передала "вагнерівців" Росії, у ГУР вирішили "вважати спеціальний захід "Авеню" проведеним", а витрати на нього у сумі 719 382 гривні і 34 копійки – "виправданими".

Соколова заявила, що готова надати документи правоохоронцям.

Цьому передувало: 17 листопада журналісти Bellingcat та The Insider оприлюднили розслідування, в якому ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба пояснював, що глава Офісу президента Андрій Єрмак пропонував відкласти на тиждень втілення спецоперації щодо "вагнерівців", аби не зірвати домовленості з Росією щодо перемир’я на Донбасі з 27 липня 2020 року.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на це заявив, що Андрій Єрмак "не міг навіть пробувати керувати розвідкою і тим більше якимись її оперативними заходами" за своїми посадовими обов’язками, а Белінгкет "не може незалежно верифікувати частину ключових повідомлень".

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