Лукашенко заявив про "масштабну антитерористичну операцію" в Білорусі: готує претензії Меркель
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведену в країні масштабну "антитерористичну операцію", за підсумками якої він висловить претензії канцлеру Ангелі Меркель і "декому з керівництва Німеччини".
Джерело: провладне видання БЕЛТА з посиланням на заяву Лукашенка на церемонії вручення державних нагород 2 липня
Пряма мова Лукашенка: "Сьогодні закінчували в країні масштабну антитерористичну операцію. Нам здавалося, що вони економічно будуть нас душити. Ні. Триває в більш масштабних розмірах терор всередині країни проти людей і об'єктів. Найближчим часом ми про це скажемо".
Деталі: Лукашенко додав, що після закінчення заходів по лінії контррозвідки вони "вже не якомусь Хайко Маасу, міністру закордонних справ Німеччини, висунуть претензії, але до самого канцлера і декого з керівництва Німеччини".
Він зазначив, що детальніше про це розповість пізніше.
Що було раніше: 1 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові обговорили санкції проти цих країн, про розвиток військово-технічного співробітництва в питаннях безпеки і домовилися про майбутні особистні контакти.
Передісторія:
- У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести.
- Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами, людей масово кидають за ґрати.
- Після того, як режим Лукашенка примусово посадив літак іншої держави у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста Романа Протасевича, багато країн оголосили Білорусі авіаблокаду.