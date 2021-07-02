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Лукашенко заявив про "масштабну антитерористичну операцію" в Білорусі: готує претензії Меркель

П'ятниця, 2 липня 2021, 11:37
Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведену в країні масштабну "антитерористичну операцію", за підсумками якої він висловить претензії канцлеру Ангелі Меркель і "декому з керівництва Німеччини".

Джерело: провладне видання БЕЛТА з посиланням на заяву Лукашенка на церемонії вручення державних нагород 2 липня

Пряма мова Лукашенка: "Сьогодні закінчували в країні масштабну антитерористичну операцію. Нам здавалося, що вони економічно будуть нас душити. Ні. Триває в більш масштабних розмірах терор всередині країни проти людей і об'єктів. Найближчим часом ми про це скажемо".

Деталі: Лукашенко додав, що після закінчення заходів по лінії контррозвідки вони "вже не якомусь Хайко Маасу, міністру закордонних справ Німеччини, висунуть претензії, але до самого канцлера і декого з керівництва Німеччини".

Він зазначив, що детальніше про це розповість пізніше.

Що було раніше: 1 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові обговорили санкції проти цих країн, про розвиток військово-технічного співробітництва в питаннях безпеки і домовилися про майбутні особистні контакти.

Передісторія: 

  • У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести.
  • Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами, людей масово кидають за ґрати.
  • Після того, як режим Лукашенка примусово посадив літак іншої держави у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста Романа Протасевича, багато країн оголосили Білорусі авіаблокаду.

Теми: ЛукашенкоБілорусь


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