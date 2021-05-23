З літака, що посадили у Мінську, силовики зняли засновника NЕХТА й затримали

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З літака, що посадили у Мінську, силовики зняли засновника NЕХТА й арештували

Неділя, 23 травня 2021, 14:59

За даними опозиційного білоруського телеграм-каналу NЕХТА, на борту літака Ryanair, який після повідомлення про мінування позапланово приземлився в аеропорту Мінська, знаходиться Роман Протасевич, якого переслідує режим Лукашенка.

Джерело: повідомлення NЕХТА, Медуза

Дослівно: "На борту рейсу, який летів з Афін до Вільнюса, був Роман Протасевич! У Білорусі йому загрожує смертна кара. Лукашисти захопили літак, щоб арештувати Протасевича".

Деталі: Також зазначається, що якщо подивитися на траєкторію маршруту літака, то можна побачити, що до аеропорту Вільнюса було набагато ближче і він не повинен був приземлятися у Мінську.

Повідомляється про те, що Протасевича вже затримали білоруські силовики.

Передісторія: У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.



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