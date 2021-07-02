Попри 3 вакцини: в Росії – черговий "рекорд" COVID-смертності

У Росії за останню добу зареєстрували 23 218 хворих на коронавірусну інфекцію, померли за добу 679 осіб – це новий антирекорд.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на Оперативний штаб РФ, ТАСС

Деталі: 1 липня в РФ померли 679 осіб, це новий антирекорд за кількістю померлих за час пандемії: у четвер було 672, в середу – 669 померли.

Найбільш високі показники смертності зафіксовано в Москві – 112 і Санкт-Петербурзі – 101.

Загальна кількість жертв COVID-19 в Росії досягла 136 565.

Нові епізоди виявлялися в 85 регіонах РФ. У Москві добовий приріст склав 6 893. У Московській області зафіксовано 2 488, в Санкт-Петербурзі – 1 671.

Усього в Росії за весь період зареєстровано 5 млн 561 360 випадків коронавірусної інфекції

Одужали і виписані вже понад 5,035 млн пацієнтів, у тому числі 6 271 за минулу добу.

У Москві пацієнтів із симптомами ГРВІ зобов'яжуть бути на самоізоляції до отримання негативного результату ПЛР-тесту, також усім хворим на ГРВІ та їхнім співмешканцям будуть робити експрес-тест на антиген до коронавірусу. Про це повідомила заступник мера російської столиці Анастасія Ракова.

Пряма мова Ракової: "Останні два тижні Москва пробила всі епідеміологічні пороги. <...> Виходячи з цієї ситуації, ми прийняли рішення, що всі випадки ГРВІ ми будемо розглядати як потенційний коронавірус. До отримання негативного тесту всі хворі на ГРВІ повинні будуть дотримуватися режиму самоізоляції.

Сьогодні департаментом охорони здоров'я [Москви] прийнято рішення про те, що всі хворі на ГРВІ <...> до негативного тесту на ПЛР прирівнюються до ковідних хворих.

Ми починаємо експеримент, відповідно до якого всім, до кого приходить лікар у зв'язку з хворобою ГРВІ, <...> і всім родичам, які з ними проживають, буде робитися експрес-тест "на антиген". Тест, який доповнює ПЛР-дослідження, який дозволяє визначити [коронавірус] з більшою часткою ймовірності, тест-системи зараз добре налагоджені".

Нагадаємо: У Росії зареєстровано три вакцини від коронавірусу: "Супутник V" та його однокомпонентний варіант "Супутника Лайт"; "ЕпіВакКорона" від центру "Вектор" Росспоживнагляду; "КовіВак" від Центру імені Чумакова РАН.

Проте в останні тижні в Росії вирують більш небезпечні за початковий штами коронавірусу SARS CoV 2 "Дельта" та "Дельта плюс".

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