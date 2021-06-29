У Росії виявили штам "Дельта плюс"
Вівторок, 29 червня 2021, 17:34
Російська влада повідомила, що у країні виявили штам коронавірусу "Дельта плюс".
Джерело: російський "Интерфакс" з посиланням на главу Росспоживнагляду Анну Попову
Пряма мова Попової: "По Росії хочу пояснити, що той штам, про який повідомлялося минулого тижня, ми дуже ретельно перевірили всю інформацію, вона підтвердилася. Це справді варіант "Дельта", "Дельта-плюс", жінка перенесла це захворювання в легкій формі, тут все закінчилося гаразд".
Деталі: Ще 25 червня ЗМІ повідомили, що в РФ виявлено перший випадок захворюваності штамом "Дельта плюс". Влада підтвердила інформацію через 4 дні.
Відомо, що особливістю штаму коронавірусу "Дельта плюс" є зниження активності антитіл до вірусу у перехворілих COVID і вакцинованих.
Нагадаємо:
- 22 червня штам "Дельта плюс" (B.1.617.2.1) був зафіксований у трьох індійських штатах.
- За добу 28 червня в РФ підтвердили максимальну за всю пандемію кількість померлих від коронавірусу - 652 людини.