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У Росії виявили штам "Дельта плюс"

Вівторок, 29 червня 2021, 17:34

Російська влада повідомила, що у країні виявили штам коронавірусу "Дельта плюс".

Джерело: російський "Интерфакс" з посиланням на главу Росспоживнагляду Анну Попову

Пряма мова Попової: "По Росії хочу пояснити, що той штам, про який повідомлялося минулого тижня, ми дуже ретельно перевірили всю інформацію, вона підтвердилася. Це справді варіант "Дельта", "Дельта-плюс", жінка перенесла це захворювання в легкій формі, тут все закінчилося гаразд".

Деталі: Ще 25 червня ЗМІ повідомили, що в РФ виявлено перший випадок захворюваності штамом "Дельта плюс". Влада підтвердила інформацію через 4 дні.

Відомо, що особливістю штаму коронавірусу "Дельта плюс" є зниження активності антитіл до вірусу у перехворілих COVID і вакцинованих.

Нагадаємо:

  • 22 червня штам "Дельта плюс" (B.1.617.2.1) був зафіксований у трьох індійських штатах.
  • За добу 28 червня в РФ підтвердили максимальну за всю пандемію кількість померлих від коронавірусу - 652 людини.

Теми: Росіякоронавірусепідемія


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