Штам "Дельта" може прийти з Росії і спричинити нову хвилю COVID ще влітку – вчені

Нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року, вважає група українських вчених.

Джерело: пресслужба НАН України

Деталі: З початку квітня міжвідомча Робоча група представників Національної академії наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вінницького національного технічного університету та Національної академії медичних наук України створювала і тестувала математичну модель SEIR–U, аби прогнозувати розвиток епідемії коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

Останні новини щодо поширення штаму "Дельта", вперше знайденого в Індії, викликають стурбованість вчених.

11 червня в Англії повідомили, що він у 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа" (вперше знайдений у Великій Британії), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації. Втім, ефект від вакцин здебільшого зберігається.

Цей штам уже дуже поширився в Росії. Його частка там оцінюється у чверть від усієї захворюваності у РФ.

У Росії спостерігається стрімке зростання захворюваності, сконцентроване у двох найбільших мегаполісах країни – Москві та Санкт-Петербурзі. Число випадків хвороби у Москві за останній тиждень подвоїлось, а на стрімке зростання числа госпіталізацій в обох мегаполісах вказують неофіційні джерела.

У Європі зареєстрована захворюваність зараз близька до рівня, як в Україні. У більшості країн епідемічна ситуація, як правило, стрімко покращується (в Іспанії приріст пов’язаний з особливостями ведення статистики). На низьких рівнях зупинилося зниження захворюваності в Албанії та Молдові.

Зростання захворюваності спостерігається у трьох країнах: Російській Федерації, Великій Британії та Португалії. І штам "Дельта" найбільше поширився саме у цих країнах.

Стрімке зростання захворюваності у Великій Британії спостерігається попри 60% вакцинованих від усього населення. Збільшення смертності у цій країні поки що не спостерігається, бо вірус поширюється переважно серед молодого, ще не вакцинованого населення.

Дослівно вчені: "На нашу думку, варто розглянути доцільність встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, в яких стрімко збільшується частка варіанту "Дельта", задля відтермінування поширення цього штаму в Україні.

З огляду на великі обсяги міграції з РФ, можна очікувати, що нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі Сходу України. Час її настання істотно залежить від частки штаму "Дельта" в Україні, яка наразі невідома. При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації нова хвиля може початися раніше осені.

Варто також врахувати, що, з огляду на характеристики штаму "Дельта", нова хвиля може виявитися вищою від попередніх, особливо у вираженні навантаження на лікарні.

Зважаючи на ситуацію з поширенням штаму "Дельта" у світі, важливим видається проведення досліджень на наявність антитіл у населення та секвенування розповсюджених в Україні штамів".

Нагадаємо: У світі виявили щонайменше 4 штами коронавірусу SARS CoV 2: бразильський, південноафриканський, британський, індійський, які більш небезпечні за початковий, виявлений у Китаї. У Росії кажуть, що в них може бути окремий штам.

31 травня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. Виявлений у Великій Британії варіант – "Альфа", виявлений у ПАРі – "Бета", у Бразилії – "Гамма", два різновиди "індійського" штаму – "Дельта" і "Капа".

За даними ЗМІ, станом на 14 червня варіант коронавірусу "Дельта" виявили в 74 країнах. Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США.