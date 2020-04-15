Раді пропонують особливу процедуру, щоб швидко ухвалити "антиколомойський закон"

Верховній Раді пропонують запровадити особливу процедуру розгляду законопроектів у другому читанні, якщо кількість поправок у 5 разів і більше перевищує кількість статей початкового проєкту закону.

Джерело: пропозиції комітету від 14 квітня до другого читання проєкту закону про внесення змін до регламенту Верховної Ради "щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№1043)

Деталі: Законодавці пропонують внести зміни до 119 статті регламенту і передбачити особливу процедуру розгляду законопроектів у другому читанні, хоча 10 вересня при ухваленні проєкту №1043 у першому читанні такої норми не було.

У разі подання до другого читання законопроекту пропозицій, поправок у кількості, що у п’ять разів або більше перевищує кількість статей проекту первинного законодавчого акта чи кількість пунктів проекту про внесення змін до первинних законодавчих актів, але не менш як 500 пропозицій, поправок, такий законопроект може розглядатися за особливою процедурою, відмінною від встановленої статтями 119, 120, 121 регламенту.

Виняток становитиме розгляд проекту кодексу чи законопроекту за спеціальною процедурою.

Особлива процедура застосовується за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів і за підтримки більшості від конституційного складу Верховної Ради, а також за умови надання народним депутатам порівняльної таблиці та супровідних документів до неї.

У разі прийняття рішення про застосування особливої процедури дається два дні: фракціям та групам – на подання головному комітету не більше п’яти пропозицій, поправок, не врахованих комітетом, на яких вона наполягає; позафракційним депутатам – на одну невраховану комітетом поправку.

Головний комітет також матиме два дні на узагальнення пропозицій і поправок – перед розглядом у пленарному режимі.

Головне юридичне управління ВР зауважило, що особлива процедура розгляду законопроектів у другому читанні дозволить приймати значні за обсягом законопроекти без постатейного обговорення і голосування, але може негативно впливати на якість закону і порушувати право законодавчої ініціативи.

Натомість заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в ефірі "Україна 24", що такі зміни до регламенту "дозволять розглянути банківський закон не за рік-півтора, а за кілька годин".

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