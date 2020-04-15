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Раді пропонують особливу процедуру, щоб швидко ухвалити "антиколомойський закон"

Середа, 15 квітня 2020, 17:27
Раді пропонують особливу процедуру, щоб швидко ухвалити антиколомойський закон

Верховній Раді пропонують особливу процедуру розгляду у другому читанні законопроєктів із надмірною кількістю поправок, вона дозволить скоротити час розгляду поправок у залі: фракції зможуть наполягати на 5 правках, окремі депутати – на одній.

Джерело: пропозиції комітету від 14 квітня до другого читання проєкту закону про внесення змін до регламенту Верховної Ради "щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№1043)

Деталі: Відповідні зміни планують розглянути 16 квітня.

Законодавці пропонують внести зміни до 119 статті регламенту і передбачити особливу процедуру розгляду законопроектів у другому читанні, хоча 10 вересня при першому читанні проєкту №1043 такої норми не було.

У разі подання до другого читання законопроекту пропозицій, поправок у кількості, що у п’ять разів або більше перевищує кількість статей проекту первинного законодавчого акта чи кількість пунктів проекту про внесення змін до первинних законодавчих актів, але не менш як 500 пропозицій, поправок, такий законопроект може розглядатися за особливою процедурою. 

Виняток становитиме розгляд проекту кодексу чи законопроекту за спеціальною процедурою.

Особлива процедура застосовується за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів і за підтримки більшості від конституційного складу Верховної Ради, а також за умови надання народним депутатам порівняльної таблиці та супровідних документів до неї.

У разі прийняття рішення про застосування особливої процедури дається два дні: фракціям та групам – на подання головному комітету не більше п’яти пропозицій, поправок, не врахованих комітетом, на яких вона наполягає; позафракційним депутатам – на одну невраховану комітетом поправку.

Головний комітет також матиме два дні на узагальнення пропозицій і поправок – перед розглядом у пленарному режимі.

Головне юридичне управління ВР зауважило, що особлива процедура розгляду законопроектів у другому читанні дозволить приймати значні за обсягом законопроекти без постатейного обговорення і голосування, але може негативно впливати на якість закону і порушувати право законодавчої ініціативи.

Натомість заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в ефірі "Україна 24", що такі зміни до регламенту "дозволять розглянути банківський закон не за рік-півтора, а за кілька годин".

Раніше Кравчук заявляла: "Права народних депутатів на законодавчу ініціативу не будуть порушені. Усі поправки, навіть якщо їх 16 000, будуть розглянуті. Але не в сесійному залі, бо це контрпродуктивно, а на комітеті, який має для цього аналітику, експертизу і в якому пропорційно представлені усі фракції і групи".

Знати більше: Зе без Бе. Нескінченна битва за "антиколомойський" закон

Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
  • Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.
  • Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять розглядати велику кількість поправок за спеціальною процедурою.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що проголосувати в другому читанні за "банківський закон" депутати встигнуть до 5 травня – і тоді впродовж 3 тижнів Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радабанкизаконодавство
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